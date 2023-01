Jan Böhmermann: Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Des Bremers größtes Problem ist die Livesituation mit abendfüllender Bühne. Zwischen den Songs verzettelt er sich in oft zu bemühten und leidlichen Witzchen, selbst treueste Fans lassen sich in meiner Nähe mit Fortdauer der Show zu einem wenig entspannten „jetzt mach endlich weiter, heast“ hinreißen, wenn er sich als Showmaster in Monologen verzettelt. Was im Fernsehen als Spannungsbogen mit Abblendungen und verschiedenen Einstellungen funktioniert, ist als Abendprogramm zu viel des Guten. Auch gesanglich ist er objektiv im hinteren Drittel einzuordnen, doch das 15-köpfige, mit Bläsern und Streichern aufgedunsene Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld ist so tight eingespielt, dass es in Songs wie „United States Of Europe“ oder „Rainer Wendt“ das eine oder andere Mal über gesangliche Missklänge hinwegspielt. Bei der Vorstellungsrunde im technoiden „Music Instructor“ und bei einem schmucken, aber viel zu kurzen Daft-Punk-Medley darf die Band auch ganz ohne ihren Zeremonienmeister glänzen.