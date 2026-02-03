Blutiger Raub: Bursche in Oberschenkel gestochen

Im nahegelegenen Josef-Strauß-Park soll den Jugendlichen kurz vor 20 Uhr ein bislang unbekannter Täter angesprochen und Bargeld gefordert haben. Als der Bursche sich weigerte, eskalierte die Situation: Der Angreifer schlug dem Opfer mit der Faust ins Gesicht und zog anschließend ein Messer.