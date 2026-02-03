Blutiger Raub: Bursche in Oberschenkel gestochen

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Montagabend in der Wiener Kaiserstraße Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Der Teenager wandte sich kurz nach der Tat völlig aufgelöst mit Stichwunden an Polizeibeamte. Eine Sofortfahndung verlief negativ.
Im nahegelegenen Josef-Strauß-Park soll den Jugendlichen kurz vor 20 Uhr ein bislang unbekannter Täter angesprochen und Bargeld gefordert haben. Als der Bursche sich weigerte, eskalierte die Situation: Der Angreifer schlug dem Opfer mit der Faust ins Gesicht und zog anschließend ein Messer.
Mit Handy und Geld aus dem Staub gemacht
Mit Stichattacken verletzte er den 16-Jährigen am Oberschenkel, riss ihm Geldbörse und Handy aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung.
Der verletzte Teenager wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Glück im Unglück: Die Stichwunden waren oberflächlich.
Eine Sofortfahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen.
