Das Eishockeyfieber lässt Tirol nicht mehr los

Die Siegesserie des HC Innsbruck reißt nicht ab. Am Dienstag feierten die Haie wie berichtet ihren 5. Sieg in Folge. Der Erfolg der Innsbrucker hat einen kleinen Hype um das Team ausgelöst. Die „Krone“ schaute sich an, wie 2700 Fans ihre Haie in der Innsbrucker Tiwag Arena hochleben ließen.