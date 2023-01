Innsbruck siegt nach 0:2 noch souverän

Der viertplatzierte VSV führte in Innsbruck bis zur Mitte des zweiten Drittels 2:0, nachdem Philipp Lindner (2.) und Chris Collins (20.) getroffen hatten. Die Innsbrucker drehte die Partie vor 2500 Fans aber noch. Zunächst gelang ihnen durch Anders Krogsgaard (32.) und Braeden Shaw (45.) der Ausgleich. Für die späte Wende sorgten Daniel Leavens (57.) und Adam Helewka (59.) per Empty-Net-Treffer. Den 5:2-Endstand zum fünften Sieg in Serie erzielte Shaw eine Sekunde vor der Schlusssirene ins wieder verwaiste VSV-Tor.