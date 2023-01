Immobilienpreise sinken, Mieten steigen jedoch

Nach Bundesländern betrachtet, soll die Nachfrage in diesem Jahr vor allem in Vorarlberg und Tirol zurückgehen. Die geringsten Rückgänge sind hingegen in Kärnten und Wien zu erwarten. Leicht höhere Preise soll es im Gegensatz zu Immobilien aber bei den Mieten geben, konkret bei Mietwohnen in zentraler Lage und am Stadtrand. Selbiges gilt in diesem Jahr für Baugrundstücke.