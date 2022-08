Nur in Tirol sind Gründe teurer als in Salzburg

Pinzgau und Flachgau im Spitzenfeld

Neben Tirol zählen auch Bezirke aus Salzburg und Vorarlberg zu den teuersten in Österreich. Dank der Wirtschaftskraft beider Bundesländer steigen deren Einwohnerzahlen seit vielen Jahren. Immobilien sind dementsprechend gefragt, was beträchtliche Kaufpreise in den Bezirken zur Folge hat. So müssen Käufer in Salzburg-Stadt mit 6.300 Euro für den Quadratmeter rechnen - das sind die dritthöchsten Immobilienpreise in der Untersuchung. Die Salzburger Bezirke Zell am See (5.420 Euro) und Salzburg-Umgebung (5.200 Euro) zählen ebenfalls zu den teuersten in Österreich. Und auch in Vorarlberg müssen Immobilienkäufer zum Teil tief in die Geldbörse greifen: Mit Dornbirn (5.660 Euro) und Bregenz (5.480 Euro) ist das Bundesland gleich zweimal unter den Top 10 vertreten.