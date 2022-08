Das sind Österreichs teuerste Pflaster

Wer billiger wohnen möchte, muss in Richtung Osten flüchten. Die drei günstigsten der 78 untersuchten Bezirke finden sich in der Steiermark. In Murtal und Voitsberg werden jeweils 7,20 Euro verlangt. Übrigens: In den meisten europäischen Ländern ist die Landeshauptstadt am teuersten. In Wien wohnt es sich jedoch mit 14,70 Euro pro Quadratmeter um 4,60 Euro billiger als in Innsbruck.