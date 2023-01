Der Geschmack von Meer und knusprige Pommes

Meer, Suppe und Pommes

Zutaten: 500g Muscheln, 500g diverse Fische (Seeteufel, Rotbarbe, St.Pierre, Knurrhahn, Steinbutt),200ml Weißwein, 1 Schalotte, 2 Zehen Knoblauch, 1 Tomate, 1TL Tomatenmark, 1g Safran, 250ml Fischfond, Petersilie, Fenchel, Dille, Olivenöl, Zitronensaft, Chili.

Zubereitung: Schalotten, Knoblauch und Fenchel in feine Würfel schneiden und in Olivenöl 10min glasig dünsten. Tomatenmark und gewürfelte Tomate hinzufügen und mit rösten. Mit Wein ablöschen und einkochen, anschließend mit Fond aufgießen. Jetzt die Fische in grobe, gleichgroße Stücke schneiden und hinzufügen, nach 2 Minuten die Muscheln dazugeben und 2 Minuten köcheln lassen. Frische Kräuter hinzufügen und mit Salz und Zitrone abschmecken.