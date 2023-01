Anti-Flag: Kapitalismuskritik im Retrosound

An den zuvor ausgekoppelten Singles wird klar, dass die Band den Trend beibehält, den sie mit ihrem 2020 erschienenen Album „20/20 Division“ eingeschlagen hat: Das Mischen von eingängigen Hooks, um ihre Message mit Nachdruck und viel Wut rüberzubringen. Dabei hat sich die Band große Themen auf die Agenda geschrieben: Der Opener „Sold Everything“ kritisiert mit der Line „fuck the Pittsburgh Police, and the president, too“ gleich eine Bandbreite an Themen, darauf folgt der Song „Modern Meta Medicine“ mit scharfer Kritik am amerikanischen Gesundheitssystem. „Man wird immer wieder feststellen, dass all diese Themen auf eine einfache Idee zurückgehen - den Profit über den Menschen zu stellen“, sagte Bassist Chris Barker zum Album.