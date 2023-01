Zwei Salzburger Kombinierer sind in Estland dabei

Nach einer Krankheitswelle im Nationalteam wird beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Otepää (Estland) nur ein Salzburger an den Start gehen. Dafür gibt‘s bei den Damen ebenso eine Teilnehmerin. Gesamt finden in Estland von Freitag bis Sonntag fünf Wettbewerbe statt.