Ob Regen oder Tauwetter: Bischofshofen ist bereit

Heute, Mittwoch, will man die ersten Vorspringer von der Schanze lassen. Tags darauf steigt die Qualifikation, am Dreikönigstag folgt das große Finale der Vierschanzentournee. „Wir rechnen mit 15.000 Fans, alles weitere ist eine Zugabe“, sagt der Präsident. Ausgerechnet die triste Schneesituation könnte den Pongauern in die Karten spielen. „Rodeln geht nicht, Skifahren auch immer weniger – vielleicht zieht es die Urlauber dann ja verstärkt zu uns.“ Tickets sind noch erhältlich, einzig die Sitzplatz-Tribüne ist für den Finaltag bereits ausverkauft.