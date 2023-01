Mit Drogen, Messer und Luftdruckwaffen erwischt

Am Dienstagnachmittag verließen ein 35-Jähriger und ein 23-Jährige, beide aus dem Bezirk Völkermarkt, den Waldweg, an dem sie kurz zuvor noch an einem selbst errichteten Schießstand CO2-Waffen abgefeuert hatten. Während der Fahrt kam es zu einer Kontrolle durch die Polizei, bei der sich herausstellte, dass der 35-jährige Fahrer des Autos keine Lenkberechtigung besitzt.