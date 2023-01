Radler „übersehen“: War der Lenker alkoholisiert?

Getilgte Verurteilung wegen gleichem Delikt am gleichen Ort

Dagegen spricht sich Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger aus: „Es ist dieser Unfall passiert, aber nicht so wie angeklagt. Es hat ein Nachtrunk stattgefunden.“ Erst zu Hause soll der Unfalllenker zum Alkohol gegriffen haben. Dass sein Mandant aber ein Problem mit alkoholisiertem Fahren hat, ist aktenkundig: Die Richterin spricht eine bereits getilgte Verurteilung an - wegen des gleichen Delikts. Und zwar am gleichen Ort ...