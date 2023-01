Lenker (53) bei schwerem Unfall in Pkw eingeklemmt

Schreckliche Szenen dürften sich am Dienstag gegen 6.15 Uhr auf der Brixentalstraße abgespielt haben! Ein 53-jähriger Österreicher kam mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Nach rund 24 Metern blieb der Wagen in unmittelbarer Nähe der Gleise liegen. „Aufgrund der Spurenlage kann nach derzeitigen Erkenntnissen davon ausgegangen werden, dass sich der Pkw vorher mehrmals überschlagen hat“, schildert die Polizei.