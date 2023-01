Um den Jahreswechsel alle Hände voll zu tun

Als erster Prüfstein wartet heute (19.15) das Heim-Match gegen die Black Wings Linz, gefolgt von einer der längsten Auswärtsreisen nach Szekesfehervar am Freitag. Erst am Stefanitag mussten die Salzburger in der Stahlstadt eine 1:2-Niederlage im Penaltyschießen hinnehmen. Auch das Heimspiel Ende November ging für die Mozartstädter in die Hose – die Mannschaft von Urgestein Philipp Lukas siegte im Volksgarten mit 6:2. Nur den ersten Saison-Treff konnten Schneider und Co. mit 5:2 für sich entscheiden. „Sie haben zweimal in Folge gegen uns gewonnen, wir müssen diesmal unser bestes Spiel aufs Eis bringen“, erklärt Bullen-Dompteur Matt McIlvane.