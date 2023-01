Austria: Der achte Deutsche - vier wurden gefeuert

Am 1. Juni 2015 begann die Ära von Thorsten Fink, er hielt sich über zweieinhalb Jahre, wurde in der Liga einmal Zweiter und einmal Dritter, schaffte es zweimal in die Gruppenphase der Europa League, ehe man ihn am 25. Februar 2018 auf Platz sieben liegend feuerte. Sein Landsmann Thomas Letsch folgte ihm nach, er schaffte keine ganze Saison, wurde am 10. März 2019 entlassen. Jetzt trainiert Letsch in der deutschen Bundesliga Bochum ...