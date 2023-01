Weniger aber teurer aus Russland importiert

Vorarlbergs Außenhandelsbilanz für das erste Halbjahr 2022 hat wie schon im Jahr zuvor Rekorde gebrochen. So wurden Waren im Wert von 6895 Millionen Euro aus dem Ländle exportiert - ein Plus von 761 Millionen. Ein Plus steht auch aber vor den Importen, nämlich plus 22 Prozent. Die Importe lagen bei einem Wert von 5399 Millionen Euro.