Österreicher sind im Vergleich pessimistisch

Pessimisten weltweit gestiegen

Insgesamt blicken die befragten Menschen in den Ländern des globalen Südens und Ostens am zuversichtlichsten in die Zukunft, allen voran Nigeria, Pakistan, Kasachstan, Philippinen und Indien. Europa sticht besonders durch eine überwiegend pessimistische Haltung hervor. Besonders negativ sind die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate in Polen, Tschechien, Serbien, Frankreich und Italien. Insgesamt nimmt etwa ein Drittel (34 Prozent) der Menschen an, dass das neue Jahr schlechter als das vergangene sein wird. Das ist etwas mehr als noch vor einem Jahr.