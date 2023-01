Offene Strafen: Rabiater Bulgare verletzte Beamte

Wohl zu laut gefeiert hatte eine Familie in ihrer Wohnung am Silvesterabend in Hall! Durch den Lärm riefen Nachbarn die Polizei. Diese kam gegen 22 Uhr an und forderte den Wohnungsbesitzer auf, den Lärm zu reduzieren. Gegen 00.40 Uhr ging erneut eine Meldung über den Krach in der Wohnung ein.