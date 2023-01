Ski-Superstar Shiffrin feierte Silvester im Lungau

In St. Michael am Petersbründllift legte die 27-jährige Rekordsiegerin mehrere Slalom-Trainingseinheiten ein und erfüllte völlig entspannt Autogrammwünsche von Lungauer Ski-Talenten. Die warteten geduldig auf den letzten Schwung und ihre Chance auf ein begehrtes Autogramm. Heute will die vierfache Gewinnerin des Gesamtweltcups noch einmal die Brettln im Lungau anschnallen.