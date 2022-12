Weltcup-Rennen der nächsten zwei Wochen gesichert

In Zagreb stehen zwei Damen-Slaloms auf dem Programm (4.1./5.1./jeweils Flutlicht), in Kranjska Gora zwei Damen-Riesentorläufe (7.1./8.1.). Ein Herren-Slalom wird in Garmisch-Partenkirchen (4.1./Flutlicht) gefahren, es folgen ein Herren-Riesentorlauf (7.1.) und ein Herren- Slalom (8.1.) in Adelboden sowie Super-G (13.1.), Abfahrt (14.1.) und Slalom (15.1.) in Wengen.