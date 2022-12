Italienerin (22) landet Flugzeug in den Dolomiten

Notlandung in 2100 Metern Seehöhe

Mitten in den Dolomiten habe der Motor des Privatflugzeuges in der dünnen Luft und vermutlich infolge von Kälte plötzlich an Leistung verloren, so De Bon. Um nicht gegen den Berg zu prallen, entschloss sich die 22-Jährige zu einer Notlandung und setzte die Piper PA-28 in rund 2100 Meter Seehöhe in der Lagorai-Gruppe gekonnt auf dem Bauch in den Schnee.