Wetterkapriolen in Österreich: Kein Ende in Sicht!

Unwetter in Kärnten im Juni

Doch das waren nicht die einzigen Extreme, von denen wir heuer heimgesucht wurden. Wohl für immer in die Köpfe der Bewohner des Kärntner Gegendtales haben sich die Unwetter vom 28. Juni eingebrannt. Diese Region erwischte es gleich doppelt. Zunächst brauste mit 128 km/h die stärkste Böe seit Messbeginn (1990) über das Land. Dann fielen über Nacht auch noch 121 Liter Regen pro Quadratmeter - binnen sechs Stunden! Ähnlich verheerend waren die Unwetter vom 18. August in Kärnten und einen Tag später der Starkregen in Vorarlberg. Extremwetter schließlich Mitte Dezember in Oberösterreich, wo schauriger Eisregen fast das ganze Bundesland überzog.