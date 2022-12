Neue Wohnungen sollen über Betriebe kommen

Bürgerliste fürchtet Griff in die Grünland-Deklaration

Aktuell läuft Phase drei der Neuaufstellung. Auch da ist der Diskussionsbedarf groß. „Wir sind aktuell in der Erhebung, wie wir den Bedarf an Wohnungen decken können“, berichtet die zuständige Stadt-Vize Barbara Unterkofler (ÖVP). Der Bedarf beträgt laut Landesentwicklungsprogramm bis 2044 10.000 Wohnungen allein für die Stadt.