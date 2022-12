Plan für 10.000 Wohnungen dauert noch

Pünktlich zum Wahlkampf für die Stadt-Wahl 2024 könnte jenes Konzept fertig werden, das hitzige Diskussionen garantiert. Fragen zur Entwicklung der Stadt in den kommenden 25 Jahren stehen an. Auf welchem Grundstück dürfen Wohnungen gebaut werden? Wo darf nachverdichtet – sprich höher und näher an die Grundstücksgrenze gebaut – werden? In welchem Gewerbegebiet sind Wohnungen vorstellbar?