Welche Parteien Sie am 29. Jänner wählen können

MFG kandidiert gleich „doppelt“

Wie berichtet, treten nur die fünf Landtagsparteien auch im ganzen Land an: Die meisten Kandidaten hat die ÖVP mit 335 Namen. Die FPÖ konnte gleichviele Plätze auf den Landes- und Bezirkslisten besetzen, allerdings nur durch diverse Doppelnennungen. Ihr Kontingent nicht voll ausgeschöpft hat hingegen die SPÖ mit „nur“ 326 Kandidaten. Die Grünen gehen mit 266 Bewerbern an den Start, die Neos mit 159. Die KPÖ kandidiert lediglich in vier Wahlkreisen und stellt 43 Kandidaten, die neue Liste „Dein Ziel“ – eine Splittergruppe der MFG, die in fünf Bezirken mit 27 Namen vertreten ist – geht sogar nur in Waidhofen an der Thaya an den Start. Zu fünft.