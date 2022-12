So „krank“ ist unser Gesundheitssystem in NÖ

Ein Land auf dem Weg in die Zwei-Klassen-Medizin? Diese Frage sorgt auch unter den Ärzten für Diskussionen. Fest steht: Zu leugnen ist der hohe Bedarf an Kassenärzten nicht. Und Harald Schlögel, Präsident der Ärztekammer, diagnostiziert sogar einen negativen Trend. Der Bedarf könne „nicht mehr nur in den sehr ländlichen Gebieten, sondern auch in Städten wie St. Pölten oder Mistelbach nicht mehr gedeckt werden“, meint er.