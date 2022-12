Rote Liste: Wenig Neuerungen und viele Seitenhiebe

Und auch sonst mangelte es der Kandidatenpräsentation der Roten nicht an Seitenhieben gegen die Schwarzen: So habe man bewusst darauf bestanden, dass Sozialdemokratische Partei Österreichs auf dem Wahlzettel steht, und nicht der Name von Spitzenkandidat Franz Schnabl. „Wir können unseren Namen stolz voranstellen und wollen ihn nicht verstecken“, heißt es in Anspielung um die seltsame „Niederösterreichpartei“-Debatte rund um die Volkspartei.