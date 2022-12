Legenden zauberten am Parkett für den guten Zweck

Zahlreiche spanndene Spiele erlebten die Zuschauer. Nostalgischer Höhepunkt war mit Sicherheit das Grazer Derby im Halbfinale. Die Atmosphäre auf den Tribünen geladen wie eh und je. Am Ende setzte sich Sturm im Elfmeterschießen durch und zog ins Finale ein. Zum Sieger kürte sich am Ende in einem verrückten Finale erstmalig die „Schwoazen“: Zuerst glich Sturm gegen „Team Kroatien“ in der letzten Minute innerhalb von 20 Sekunden einen 0:2-Rückstand aus. Im Elfmeterschießen hatten die Grazer dann die besseren Nerven. Platz drei ging an den GAK nach einem 3:1 gegen die Austria.