LKW und Auto krachten im Flachgau zusammen

Der genaue Unfallhergang ist noch Teil von Untersuchungen. Tatsache ist, dass auf der B156 in Göming ein LKW und ein PKW in den Unfall involviert waren. Eine Person, die noch dazu in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde dabei schwerverletzt und musste nach Bergung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen werden.