Gut führt am Semmering, nur Truppe kann mithalten

Am Dienstag hat Shiffrin ihren fünften Weltcup-Sieg am Semmering erobert. Die US-Amerikanerin setzte sich mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova durch, Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino (+0,31). Für Shiffrin war es der insgesamt 78. Sieg auf der Weltcup-Bühne. Doch für Nummer 79 muss sie im Finale noch einmal richtig kämpfen. 22 Hundertstel fehlen ihr am Mittwoch vor dem Finale auf die Schweizerin.