Bormio-Training: Mayer kommt Kilde näher

Nächstbester aus dem rot-weiß-roten Quartett für das Rennen am Mittwoch (11.30 Uhr) war Stefan Babinsky (+3,32) als 25.. Otmar Striedinger (41./+4,37), Vincent Kriechmayr (49./+5,05) und Julian Schütter (56./+6,33 nach Torfehler) reihten sich weiter hinten ein. Nicht am Start stand außer Raphael Haaser Beat Feuz. Der Schweizer hatte schon das erste Training ausgelassen, er passt nun offiziell wegen einer Grippe. Der 35-Jährige wird im Jänner in Wengen und Kitzbühel seine Karriere beenden.