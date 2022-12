Bombenanschläge in Jerusalem: IS-Anhänger in Haft

Ein 26-jähriger israelischer Araber soll nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes vor einem Monat Bombenanschläge an zwei Bushaltestellen in Jerusalem verübt haben. Nach Aufhebung einer Nachrichtensperre teilte der Geheimdienst Shin Bet am Dienstag mit, der Maschinenbauingenieur sei bereits am 29. November festgenommen worden. Er sei Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS).