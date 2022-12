Ortlieb gibt ein Comeback in ihrer Gold-Disziplin

Erstmals seit 28. Dezember 2018

Doch nun wagt sich die Head-Pilotin auch wieder rennmäßig auf die Riesentorlauf-Skier. Am Dienstag, fast auf den Tag genau vier Jahr nach ihrem letzten „Riesen“, geht sie am Glungezer (T) bei einem FIS-Riesentorlauf an den Start. Ihren bis dato letzten RTL bestritt Ortlieb am 28. Dezember 2018. Damals verpasste sie beim Weltcup am Semmering als 48. das 30er-Finale um 0,96 Sekunden.