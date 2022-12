Drei Joints und eine Waffe in Auto gefunden

Am 25. Christtag 2022 gegen 21.30 Uhr wurden in Nußdorf am Attersee Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei hielt die Polizeistreife einen Pkw an, in dem sich zwei Personen befanden. Da sich beide äußerst auffällig verhielten, kontrollierten die Beamten die Insassen genauer.