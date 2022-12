Tour de France beginnt 2024 erstmals in Italien

Alle drei Etappen umfassen 200 km und mehr. Daraufhin wird die Tour in Frankreich fortgesetzt, die Streckenführung steht noch nicht fest. Ihr bereits fixierter Endpunkt am 21. Juli in Nizza ist wie der Grand Depart ein Novum. Aufgrund der wenige Tage später in Paris beginnenden Olympischen Spiele wird das Ziel der großen Schleife erstmals nicht die Hauptstadt sein.