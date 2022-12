Putins U-Boot-Manager unerwartet verstorben

Mysteriöse Todesfälle häufen sich

Seit der Invasion Moskaus in die Ukraine erlitten auffällig viele hochrangige Vertreter der russischen Industrie ein tragisches Ende - teils unter merkwürdigen Umständen. Auch in Russland wird spekuliert, ob es sich dabei um eine Mordserie an Putin-Kritikern handeln könnte. So stürzte der Vorsitzende des zweitgrößten russischen Ölproduzenten Lukoil, Rawil Maganow, Ende August aus einem Krankenhausfenster. Putin-Vertrauter Iwan Peschorin starb kurz darauf bei einer nächtlichen Bootsfahrt. Mysteriös war auch der Tod des ehemaligen Chefs des Moskauer Luftfahrtinstituts, Anatoly Gerashchenko: Er starb bei einem Stiegensturz „aus großer Höhe“.