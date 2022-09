Lukoil-Topmanager stürzte in Moskau aus Fenster

Lukoil sprach sich für Kriegsende aus

Der Todesfall gilt als rätselhaft. Anfang März forderte der Vorstand von Lukoil jedenfalls öffentlich ein Ende des „bewaffneten Konflikts“ in der Ukraine. In einer Mitteilung brachte das Unternehmen die „Besorgnis über die anhaltenden tragischen Ereignisse in der Ukraine und das tiefe Mitgefühl für alle von dieser Tragödie Betroffenen“ zum Ausdruck.