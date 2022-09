Suizid? Unfall? Tod von Ölmanager gibt Rätsel auf

Vizechef der Gazprombank glaubt nicht an Oligarchen-Suizide

In sozialen Medien werden sowohl Suizid- als auch Unfalltheorie stark in Zweifel gezogen. Seit Kriegsbeginn waren mehrere andere Oligarchen unter rätselhaften Umständen verstorben. Auch bei diesen Vorfällen wurde meist angenommen, dass sie sich das Leben genommen hatten. Doch auch der langjährige Vizechef der Gazprombank, Igor Wolobujew, äußerte in einem Interview, das bereits Ende April auf YouTube veröffentlicht wurde, seine Zweifel an dieser Suizidwelle. Wolobujew war nach Kriegsbeginn in die Ukraine geflohen, um eigenen Aussagen zufolge dort gegen die russischen Truppen zu kämpfen.