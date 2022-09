Erneut russischer Top-Manager tot aufgefunden

Hacker legten Bahnnetz lahm

Das soll der russischen Armee Schwierigkeiten bereitet haben. „Es kam zu Ausfällen bei der russischen Eisenbahn, was die rechtzeitige Lieferung von militärischem Nachschub an die russische Besatzungsarmee verhinderte“, so Geraschtschenko. Seit Kriegsbeginn sind jedenfalls auffällig viele Top-Manager in Russland verstorben. Zuletzt sorgte der Tod des ehemaligen Chefs des Moskauer Luftfahrtinstituts für Aufsehen: Er starb bei einem Sturz über eine Stiege „aus großer Höhe“. Er hatte enge Verbindungen zum Verteidigungsministerium.