Wels fordert wieder einmal die Zerstörer

Mit optimalen Voraussetzungen: Bereits am Samstag waren 800 Tickets verkauft, morgen wird mit mehr als 1000 Fans Rekordbesuch erwartet. Und es wartet erstmals seit Jahren ein Duell auf Augenhöhe. „Wir haben erst ein Heimspiel verloren, das Team hat riesiges Selbstvertrauen und wir wissen, dass unser aggressives System Gmunden nicht schmeckt“, so Wels-Obmann Michael Dittrich, der aber relativiert: „Wir spielen immer noch gegen eine Mannschaft, die vier Europacupspiele gewonnen hat, extreme Kadertiefe besitzt und zuletzt in der Liga alle Gegner brutal zerstört hat.“