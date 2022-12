Die Heiligen Drei Könige sammeln wieder

Bald ist es wieder so weit: Salzburgs Kinder und Jugendliche schlüpfen in die Rollen von Caspar, Melchior und Balthasar und ziehen als die Drei Heiligen Könige von Haus zu Haus. Rund 2600 Kinder der Katholischen Jungschar nehmen an der Aktion teil, die in diesem Jahr mit ihren Spenden das afrikanische Land Kenia unterstützt. „Im Norden des Landes regnet es seit drei Jahren nicht mehr. Die Bewohner dort warten auf jeden Tropfen Regen“, sagt Angelika Hechl von der Katholischen Jungschar Salzburg. Gemeinsam mit Patrick Katelo, Projektleiter der Spendenaktion in Kenia, macht Hechl die diesjährigen Teilnehmer der Dreikönigsaktion auf die dramatische Situation in Kenia aufmerksam. „Wenn die Kinder von Haus zu Haus ziehen, dann sollen sie wissen, wohin die Spenden kommen. Immerhin sind sie stunden-, oft tagelang für den guten Zweck unterwegs“, erklärt die Salzburgerin.