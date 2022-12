Nach der Kultur soll der Sport kommen

Von Mitte Juli bis August steht die Salzburger Altstadt über sechs Wochen ganz im Zeichen der Festspiele – die Kultur hat Hochsaison. Kurze Zeit später wird dafür aber der Sport an sieben Tagen in Folge besondere Präsenz im Herzen Salzburgs bekommen. Für das kommende Jahr (vorerst bis 2025) planen Stadt und Land von 7. bis 14. September eine „Woche des Sports“. Ziel: Den Sport zu den, vor allem jungen, Leuten bringen. Diese Pläne präsentierten die Verantwortlichen am Mittwoch.