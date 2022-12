Selenskyj zurück in Kiew: „Arbeiten für den Sieg“

Nach seiner USA-Reise ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wieder in seinem Amtssitz in der Hauptstadt Kiew angekommen. Per Video meldete sich der 44-Jährige Freitagfrüh in olivgrüner Jacke und T-Shirt von seinem Schreibtisch, mit einem Lächeln und geballter Faust: „Wir arbeiten für den Sieg. Allen einen guten Tag!“