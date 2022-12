Selenskyj-Besuch: Jubel in den USA, Wut in Moskau

Putin unzufrieden mit Armee

Während Selenskyj in Washington weilte, ließ Putin in Moskau Unzufriedenheit mit seinem Militär durchblicken. Russland hat in den vergangenen Wochen am Schlachtfeld Rückschläge einstecken müssen. Putin erklärte, die Armee müsse aus den Problemen in der Ukraine lernen, und bekräftigte, alle militärischen Ziele würden erreicht. Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte, die Streitkräfte müssten um 350.000 auf 1,5 Millionen Soldaten wachsen.