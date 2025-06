Müller wundert sich: „Vielleicht eine FIFA-Regel?“

Und auch ansonsten gab es einige Reibereien mit dem Schiedsrichter. „Er hat das Spiel verzögert, gleichzeitig hätten wir nach jedem Tor am besten gar nicht jubeln sollen, sondern gleich unseren Dienst antreten sollen, zurück in die eigene Hälfte, dass er das Spiel wieder anpfeifen kann“, so Müller, der dann aber versöhnlich abschließt: „Aber alles in einer guten Art und Weise!“