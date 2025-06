Hoffnung für Vladislav und leidgeprüfte Familie

Die fünfköpfige, aus der Ukraine geflüchtete Familie Fesenko muss, wie berichtet, am Montag die von der Tiroler Soziale Dienste (TSD) angemietete Wohnung in Schwaz verlassen. Die TSD, die das Auslaufen des Mietvertrags den Fesenkos nicht rechtzeitig mitgeteilt und so die Misere verursacht hat, will die Familie bekanntlich in ein Massenquartier im Stift Fiecht unterbringen.