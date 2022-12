Beim „Weihnachtsschießen“ traf Projektil Freund

Der Unfall passierte in der Nacht zum Freitag in einem privaten Schießkeller in St. Florian bei Linz, wo sich eine Handvoll Freunde trafen, um gemeinsam Zielscheiben zu durchlöchern. Durch eine Unachtsamkeit vergaß gegen 22 Uhr ein 57-Jähriger aus Oftering, dass er beim Abziehen des Magazins einer Kleinkaliberpistole auch noch nachsah, ob auch die Kammer leer ist. Somit befand sich ein Projektil schussbereit im Patronenlager vorm Lauf und der Hahn war noch gespannt.