Weihnachtsfriede: Der Wohnalbtraum geht zu Ende

Es waren verheerende Zustände in der Wohnung von Gerhard Kemedinger und Elisabeth Vogl in Michelhausen. In ihrer Not wandte sich das verzweifelte Ehepaar aus dem Bezirk Tulln an die „Krone“. Denn obwohl das Penthouse unbewohnbar war, wollte die Genossenschaft WETgruppe dem Paar nicht sonderlich entgegen kommen.