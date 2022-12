Putin: Aufrüstung „ohne finanzielle Beschränkung“

Kremlchef Wladimir Putin hat sich bei einer Rede vor der Militärführung überzeugt gezeigt, dass Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine gewinnt. „Ich bin sicher, dass wir Schritt für Schritt alle unsere Ziele erreichen“, sagte er am Mittwoch in einer vom Fernsehen übertragenen Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums. Verteidigungsminister Sergei Schoigu kündigte an, die Streitkräfte angesichts der geplanten NATO-Erweiterung auf 1,5 Millionen Mann aufzustocken.